Coronavirus : le fichier de suivi de vaccination est entré en vigueur

"SI Vaccin Covid", le fichier d'informations des personnes vaccinées est entré en vigueur. Ce fichier va stocker les éléments concernant l'injection.

Y figureront les dates et lieux de l'injection, par qui elle a été réalisée et le numéro de lot du vaccin. Les noms, sexe et âge du patient seront également indiqués.

A quoi sert ce fichier ? Il permettra de savoir qui est prioritaire à la vaccination. L'Assurance maladie pourra envoyer un bon de vaccination aux personnes à risques. Ces données permettront également de surveiller les éventuels effets secondaires et de prévenir rapidement en cas de problème.

A partir du moment où le patient accepte la vaccination, les données sont prises en compte sans possibilité de rétractation. Ce n'est pas la première fois que les autorités françaises autorisent un tel fichier.