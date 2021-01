Coronavirus : l'immunité pourrait durer au moins 6 mois

L'immunité contre le Covid-19 pourrait durer au moins six mois, grâce aux cellules-mémoires qui gardent une trace de l'infection et réactivent la protection immunitaire en cas de réinfection, selon une étude parue ce lundi et menée par des chercheurs de la Rockefeller University à New York.

Avoir eu le Covid-19 serait-il synonyme d'immunité ? Les cellules mémoires pourrait réactiver l'immunité en cas de réinfection même au-delà de 6 mois. Le corps fabrique des anticorps notamment grâce aux lymphocytes.

«Ce qui se passe après quelques semaines ou mois, c’est que ces lymphocytes qui produisent des anticorps vont progressivement disparaître et un petit groupe de lymphocytes B et C, qu’on appelle mémoires, vont aller se stocker dans l’organisme et rester là pendant des mois ou des années», nous explique Vincent Maréchal, Professeur de virologie à l’Unversité Paris-Sorbonne.

Une immunité qui pourrait l'être aussi pour les différents variants du Covid, selon certains professionnels de santé. Si une immunité pourrait nous protéger en cas de réinfection, elle ne nous empêche pas d'être transmetteur du virus. Il reste donc indispensable de continuer d'appliquer les gestes barrières et la distanciation sociale.