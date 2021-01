Fermeture des stations de ski : les professionnels redoutent une année noire

Alors que la crise sanitaire frappe de plein fouet les stations de ski, les professionnels du secteur ne cachent pas leurs inquiétudes.

Les professionnels du tourisme avaient en effet placé beaucoup d’espoir dans une ouverture pour les vacances de février, mais celle-ci semble s'éloigner de plus en plus.

Ils vont devoir se passer - encore une fois - des nombreux touristes de la période la plus importante de l’année pour leur chiffre d’affaires. «Pour nous, les vacances de février c'est 70% du chiffre. On est à moins 97%», explique Audrey Gabe-Francisco, qui dirige un magasin de la station de La Pierre-Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques).

«On est tous en train de se serrer les coudes pour essayer de lutter contre ce qui nous arrive. Après, on est conscient que l'instant est grave, la pandémie est là, il y a des morts», souligne Dominique Rousseau , directeur de la station.

Si les remontées mécaniques sont fermées, il est toujours possible de pratiquer d'autres activités. Les promenades en forêt, à pieds, à ski, en raquettes ou même en traineau, sont de plus en plus prisées.

Face à l'épidémie qui ne faiblit pas et après l'instauration d'un couvre-feu généralisé, le gouvernement doit faire le point ce mercredi sur la question des stations de ski et annoncer sa décision. Lundi, le Collectif des entreprises de montagne a demandé à pouvoir rouvrir les rémontées mécaniques pour le 30 janvier.