Les stations de ski fixées le 20 janvier prochain pour une éventuelle date de réouverture

Alors que le secrétaire d’État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé mercredi 6 janvier que les remontées mécaniques resteraient pour l’heure fermées sans donner de dates de réouverture, le premier ministre a finalement donné rendez-vous aux professionnels de la montagne le 20 janvier pour statuer.

« Il serait prématuré de prendre une décision », a expliqué Jean Castex ce jeudi 7 janvier, assurant toutefois comprendre «l'inquiétude des élus et des professionnels de la montagne». Mais ces derniers devront attendre le 20 janvier, « à deux semaines du début des vacances scolaires », a précisé le Premier ministre, pour être fixé sur leur sort, date à laquelle Jean Castex leur a donné rendez-vous afin d’envisager une ouverture possible en février, et leur «donner de la visibilité en travaillant avec eux à l'élaboration d'une méthode d'ouverture encadréee et progressive».

Une décision qui devrait provoquer une fois encore la gronde du secteur, pour qui une ouverture après fin janvier compromettrait les vacances d’hiver. Une période qui représente 35 % de l’activité de la filière et qui, selon les professionnels, ne peut s’organiser à la dernière minute.

« C'est l'incertitude qui est la plus délicate», a notamment expliqué hier à l’AFP Éric Bouchet, directeur de l'office du tourisme des Deux Alpes (Isère), soulignant que « pour que la saison se prépare il faut (...) permettre aux réservations d'être prises, préparer le domaine, les équipes et organiser le recrutement et le logement des saisonniers ». « Le plus important, c'est qu'on ait une date définitive, qui ne peut pas être postérieure au 20 janvier », poursuivait-il. Un avis partagé par toute la profession, qui n’a pas été entendu par le gouvernement.