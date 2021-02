Coronavirus : les coulisses de la blanchisserie de l'APHP

Dans la bataille contre le Covid-19, le personnel soignant est en première ligne.

Souvent oubliées mais pourtant indispensables au bon fonctionnement des hôpitaux, les petites mains de la blanchisserie de l’APHP sont aussi au contact du virus.

L’une des plus grandes buanderies de France tourne à plein régime depuis le début de l’épidémie, et son personnel lave et sèche les blouses et les draps contaminés par le Covid-19.