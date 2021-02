Vaccination dans les Ehpad : les visites des proches enfin plus longues et plus nombreuses

De plus en plus de résidents d’Ehpad en France ont désormais reçu les deux doses du vaccin contre le Covid-19. Dans certaines maisons de retraite, les directeurs souhaitent donc assouplir les restrictions, et permettre les visites des proches, mais toujours selon un certain protocole sanitaire. Reportage à Villeneuve-d’Ascq, dans le Nord.

Dans cet Ehpad de la métropole lilloise, la quasi-totalité des résidents ont reçu les deux doses du vaccin contre le Covid. Les visites des proches vont enfin pouvoir être plus longues et plus nombreuses. «C’est un grand bonheur, je n’ai pas vu mes petits-enfants depuis le mois de juin dernier. Je vais être très heureuse de pouvoir les recevoir», nous confie une résidente. Pour la sécurité des résidents, il faudra encore patienter pendant 15 jours avant cet assouplissement, le temps pour le vaccin d’être efficace.

Ensuite, les visites se feront toujours dans le respect des gestes barrières. «On a 100% des résidents vaccinés ou immunisés, donc on peut réaccueillir a priori comme avant quand on le souhaite, comme on le souhaite, moyennant le maintien du port des masques, la désinfection des mains, l’inscription des coordonnées au registre», nous explique Clémence Damay, directrice de l’Ehpad Résidence les Orchidées à Villeneuve-d’Ascq dans le Nord.

Autre nouveauté : les visites pourront se faire dans les chambres, et non plus dans les espaces communs. Un bonheur pour Lucienne, 99 ans, qui n’a pas vu certains proches depuis un an «C’est une bonne surprise, on peut se voir, se donner des petits gâteaux, faire un petit thé, c’est plus naturel.»

En France, plus de 600000 résidents d’Ehpad ont été vaccinés contre le Covid.