Olivier Véran annonce une amplification des mesures de protection dans le Rhône, l'Aube et la Nièvre

Lors de sa conférence de presse pour faire le point sur la situation sanitaire, Olivier Véran a annoncé, ce jeudi 25 mars, que trois départements supplémentaires seront concernés par les mesures de confinement pour les 4 prochaines semaines.

Le Rhône, l'Aube et la Nièvre, seront donc confinés, avec un maintien du couvre-feu entre 19h et 6h, et l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes à l'extérieur.

16 départements connaissaient depuis samedi dernier un confinement d'un nouveau genre, que l'exécutif a voulu résumer sous le slogan : «Dedans avec les miens, dehors en citoyen». L'ajout du Rhône, de l'Aube et de la Nièvre porte donc cette liste à 19 départements au total.

Dedans avec les miens, dehors en citoyen. pic.twitter.com/uEQkgoUE7f — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 22, 2021

Le gouvernement s'est jusqu'à présent donné deux semaines pour juger de l'effet de ces mesures de restrictions anti-Covid, en attendant les effets de la vaccination.

De plus en plus de malades en réanimation

Reste que dans l'intervalle, le nombre de malades du Covid-19 soignés en réanimation ne cesse de progresser partout dans le pays, pour se rapprocher du pic de la 2e vague de l'automne (4.709 patients en réa jeudi, 4.900 le 16 novembre dernier).

Face à l'emballement de l'épidémie, Emmanuel Macron a promis d'accélérer la vaccination, en l'élargissant dès ce week-end aux plus de 70 ans et aux enseignants en avril.