2021, nouvelle année blanche pour les mariages ?

Annulations, reports en cascade... Le secteur du mariage est l'un des plus touchés par l'épidémie. Un coup dur pour les futurs époux comme pour les professionnels qui disent n'avoir aucune visibilité sur l'avenir. Reportage près de Lyon.

Cela devait être le plus beau jour de leur vie. Mais comme beaucoup de couples, Allison et Raphael ont dû reporter leur union. Les amoureux espèrent se marier en décembre prochain. Soit un an après leur date initiale. «On s’est beaucoup investi dans les préparatifs, on est très heureux de passer cet événement avec nos proches, donc si on doit à nouveau reporter ce sera un crève-cœur», se confie Allison.

Un crève-coeur aussi pour tout un secteur. Loic Tournez est propriétaire de cette salle de mariage près de Lyon. Une salle désespérément vide. Depuis un an, 55 mariages ont été annulés ou reportés. «On a une grosse perte de chiffre d’affaires. Chez nous 55 mariages, cela représente 250 000 euros, et on a une politique d’aides qui n’est pas au rendez-vous», déplore Loïc Tournez, propriétaire de La Factory, salle de mariage.

Une perte d'activité et un avenir incertain dénonce ce traiteur. «On n’a aucune visibilité pour fin 2021 et 2022, donc on travaille que sur des reports de mariage », explique Grégory Richard.

Face à l'incertitude de pouvoir maintenir une date, de plus en plus de couples investissent dans leur voyage de noce et abandonnent leurs fêtes de mariage.