Des étudiants s'investissent dans les vaccinodromes

Ils sont jeunes et ils veulent eux aussi s'investir pendant cette période de crise sanitaire. A Saint-Denis, des étudiants majeurs sont formés à prendre les rendez-vous Doctolib pour les personnes éligibles à la vaccinaton. Objectif, avoir un petit boulot en ces temps difficiles mais aussi se sentir utile. Ce géant vaccinodrome va accueillir des milliers de personnes la semaine prochaine.

D'ordinaire, le Stade de France accueille les amateurs de football. Mais à partir de mardi 6 avril, seuls viendront ici les personnes pour se faire vacciner. Première étape : prendre rendez-vous par téléphone. Vous tomberez sur l'un de ces étudiants. Peut-être Marily, 24 ans. «On nous appelle, on doit répondre, on doit demander leurs noms et la date.»

Des informations précieuses car tous ne sont pas éligibles à la vaccination. Cela concerne seulement les plus de 70 ans ou personnes avec des comorbidités. Nabil n'est pas inquiet. Il est prêt à prendre les rendez-vous. «C’est très intuitif et c’est très bien expliqué aussi donc cela fonctionne bien», explique-t-il. L'occasion de gagner un peu d'argent et d'aider les personnes vulnérables : «L'expérience dans le milieu de l’emploi et en plus être utile à la société en cette période de crise».

10.000 doses de vaccin seront disponibles au Stade de France la semaine prochaine. La campagne de vaccination va durer ici trois mois.