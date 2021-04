Réouverture des théâtres, cinémas et musées : les professionnels de la culture laissent éclater leur joie

Le 19 mai prochain, les théâtres, cinémas et autres lieux de culture vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes après des mois de fermeture.

Un véritable ouf de soulagement pour les professionnels du milieu qui ont accueilli la nouvelle avec une grande joie, même si de nombreuses restrictions vont toujours s'appliquer pour le public.

«C'est extrêmement réjouissant. On est émus, (...) impatients de retrouver le public. Enfin, on a une perspective. Tous mes théâtres seront rouverts le 19 mai pour présenter de beaux spectacles. On a tellement hâte de renouer avec notre métier», a déclaré Jean-Marc Dumontet, producteur et directeur de cinq théâtres à Paris, après les annonces du chef de l'Etat Emmanuel Macron.

De son côté, Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas, se réjouit même si certaines restrictions demeurent : «Pour l'instant, il y a le couvre-feu à 21h (à la date du 19 mai). On aura peut-être une dérogation. Nous allons enfin pouvoir jouer notre rôle, accueillir les gens et montrer que les salles de cinéma restent le plus bel endroit pour voir un film».

Même enthousiasme du côté des responsables de musées. «Nous sommes prêts pour toutes les jauges, pour toutes les conditions. Et nous sommes surtout prêts pour restaurer le lien entre l'individu et l'art», a expliqué Marianne Mathieu, la dirigeante du musée Marmottan-Monet, dans un entretien à l’AFP.

Cette réouverture s'accompagnera en effet de la mise en place de jauges successives entre le 19 mai et la fin du mois de juin pour atteindre 100% de spectateurs à l'été.