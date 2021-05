Les arènes d'Arles demandent une dérogation pour organiser la feria début juin

Les afficionados attendent avec impatience une décision du préfet pour savoir si oui ou non leur feria à Arles aura lieu.

La date définie avec les autorités locales tombe trop tôt dans le calendrier du déconfinement. Trois petits jours qui mettent péril une tradition essentielle pour les habitants et le lancement de la saison taurine.

Annulée à cause de la crise sanitaire, la feria d’Arles a été reprogrammée pour le 1er week-end de juin, juste avant le feu vert du gouvernement permettant d’accueillir jusqu’à 5000 personnes lors d’un évènement. « On se retrouve bloqués à trois jours près, on est dans l’attente à essayer de trouver une solution, on a tourné cela sous forme de dérogation, mais ça peut être aussi sous forme de test »

Les organisateurs sont prêts à alléger leur programmation à mettre en place un protocole sanitaire strict en ne vendant par exemple que 4000 billets pour une capacité de 13000 dans les arènes. Tout ce qu’il faut pour convaincre les autorités. Une décision favorable aurait un impact positif sur toute la ville.

« Pour nous ça représenterait la relance, ça nous permettrait de ramener les clients, donc plus de monde il y aura sur ces ferias, plus on aura de monde aussi ». Les organisateurs ajoutent qu’autoriser cette feria, même partiellement, permettrait de maintenir la tradition car chaque année c’est en Arles que la saison taurine est lancée.