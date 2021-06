Martin Blachier : «la quatrième vague va arriver... et sera assez importante»

Alors que les autorités lèvent les mesures de restrictions contre le Covid-19, la question d'une quatrième vague commence à susciter des inquiétudes.

Interrogé sur CNEWS ce mercredi 16 juin, l'épidémiologiste Martin Blachier est formel : «la quatrième vague, elle va arriver». «Vu comment on s'oriente là, on aura une recirculation du virus à l'automne», a-t-il ajouté.

Cette quatrième vague est donc inéluctable, selon lui, car le pays n'a pas atteint l'immunité collective. «Et on est pas près de l'atteindre, même avec les 40 millions (de Français vaccinés, ndlr) qui est l'objectif annoncé par Jean Castex», précise Martin Blachier. En cause, explique-t-il : les personnes à risques de développer des formes graves qui ne sont pas encore vaccinées.

Vers l'obligation vaccinale ?

L'épidémiologiste estime par ailleurs que cette quatrième vague sera «assez importante». «On aura une bonne recirculation virale par les gens qui n'ont pas été vaccinés et si dans ce groupe là, il y a des gens vulnérables, on aura des hospitalisations en masse», met-il en garde.

Et de poursuivre : «Au milieu de l'été, si on a pas réussi à vacciner cette population vulnérable qui reste à risque, et bah à ce moment-là on entrera dans le sujet de l'obligation vaccinale».