Covid-19 : les chiffres montrent-ils l’arrivée d’une nouvelle vague ?

Voici plusieurs jours que les autorités mettent en garde les Français contre la diffusion du variant Delta, dont la contagiosité pourrait faire replonger le pays dans une nouvelle vague de Covid-19, la quatrième. Mais que disent les chiffres actuels ?

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué que le variant, anciennement appelé «indien», était désormais responsable de 30% des contaminations enregistrées sur l’ensemble du territoire. «L’épidémie regagne du terrain, lentement, progressivement», a-t-il affirmé. «Une vague est possible dès la fin juillet», avait déjà alerté Olivier Véran, ministre de la Santé.

De leur côté, les chiffres hospitaliers restent stables et à un niveau contenu. En effet, ces établissements comptaient dimanche 4 juillet 7.913 malades du Covid-19 (contre 7.912 samedi et 8.986 le dimanche précédent), dont 1.104 en soins critiques (1.102 la veille et 1.345 il y a sept jours). La décrue se poursuit donc.

Dans le même temps, sur les dernières 24 heures, 41 malades (contre 79 la veille) sont entrés à l'hôpital et 12 patients (17 la veille) ont été admis en soins critiques, réservés aux malades les plus gravement atteints.

Les chiffres toujours bons mais la tendance change

En une journée, 9 personnes sont mortes du Covid-19 à l'hôpital, portant le nombre total de décès dus à la maladie à au moins 111.190 depuis le début de l'épidémie, en 2020, dont 84.717 à l'hôpital.

Du côté des contaminations, 2.549 nouveaux cas (3.006 samedi) ont été confirmés sur les dernières 24 heures. Le taux de positivité, qui représente le nombre de tests positifs par rapport à l'ensemble des tests réalisés, demeure bas, à 0,8% sur les sept derniers jours. L’inquiétude des autorités vient surtout du fait que ces contaminations ont cessé de chuter. Ainsi, lundi 28 juin, mardi 29 et mercredi 30, leur nombre a même augmenté par rapport aux mêmes jours de la semaine précédente (respectivement +22, +110 et +137 cas).

Si la situation est donc toujours sous contrôle, avec des hôpitaux qui continuent de voir les lits se vider, l’inquiétude pour les semaines prochaines reste de mise. Le gouvernement et les autorités sanitaires poussent donc au maximum les Français à aller se faire vacciner, même sur leurs lieux de vacances, afin d’empêcher que cette crainte d’une nouvelle vague se réalise et que les établissements de santé soient à nouveau submergés.