Discothèques : une réouverture raisonnable ?

Fermées depuis mars 2020, les discothèques pourront rouvrir leurs portes ce vendredi, dans le respect du protocole sanitaire mis en place par le gouvernement.

Attendue depuis près de 16 mois, la réouverture des clubs et des boîtes de nuit sera effective ce vendredi. Elle sera encadrée par un protocole sanitaire strict, détaillé sur le site internet du gouvernement, avec une jauge fixée à 75% de la capacité pour les établissements en intérieur.

LES CONDITIONS D’ENTRÉE

Déjà obligatoire dans les bars, les restaurants et les salles de sports, le cahier de rappel numérique ou papier sera demandé. Ultime condition à l’entrée : la présentation d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, une preuve de vaccination ou de contamination comprise entre 15 jours et 6 mois. A noter que le port du masque est simplement conseillé et non obligatoire en raison du pass sanitaire.

UN SECTEUR EN CRISE

Touché de plein fouet par la crise liée à la pandémie de Covid-19, le milieu de la nuit attendait cette date avec impatience. D’après les chiffres publiés par le Syndicat national des discothèques et des lieux de loisir (Sdnll), sur les 1.648 boîtes de nuit répertoriées en France, une sur quatre serait en difficulté et 131 en liquidation judiciaire. Pourtant, les nombreuses contraintes en lien avec cette réouverture devraient freiner bon nombre d’établissements.

DES CRAINTES POUR LA RÉOUVERTURE

Inquiet notamment de la réticence plus forte des jeunes à la vaccination ou de l’allongement des files d’attente à l’entrée, certains propriétaires ont prévu de repousser l’ouverture de leur club. «75% des exploitants ne rouvriront pas avant septembre», a déploré Ivan Poupardin, président de l'Association française des exploitants de discothèques et dancings, dans les colonnes du JDD.

Le gouvernement a confirmé le maintien des aides économiques pour les établissements de ce secteur qui ne vont pas reprendre leur activité cet été.