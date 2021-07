Coronavirus : 58% des Français favorables à la vaccination obligatoire

Pour faire reculer la menace d'une quatrième vague épidémique, le gouvernement mise tout sur la vaccination. Alors que l'exécutif envisage même de la rendre obligatoire, en tout cas pour certaines professions, un sondage CSA pour CNEWS indique que 58% des Français se prononcent en faveur de cette mesure.

Réalisée du 6 au 7 juillet, en ligne et par questionnaire auto-administré, cette enquête repose sur les réponses d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population nationale. A la question, «Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous les Français à partir de 12 ans ?», 58% des interrogés ont donc répondu «oui», quand 42% ont opté pour le «non».

En analysant les données dans le détail, on s'aperçoit néanmoins que la part des indécis est importante puisque 47% des répondants ont choisi l'une des deux réponses intermédiaires proposées : 27% de «oui plutôt» et 20% de «non plutôt pas».

La question de l'instauration de la vaccination obligatoire en France est plus tranchée chez les hommes que chez les femmes. Même si le «oui» l'emporte des deux côtés, il est plus largement supérieur chez les premiers, à 64% contre 52% pour les femmes.

L'âge des répondants constitue visiblement un critère déterminant sur le sujet puisqu'à l'inverse des résultats totaux, le «non» l'emporte chez les 18-24 ans et les 25-34 ans. La bascule s'opère au niveau des 35-49 ans et, à partir de là, la part du «oui» ne fait qu'augmenter avec l'âge des interrogés (52% pour les 35-49 ans, 61% pour les 50-64 ans et 73% pour les 65 ans et plus).

la couleur politique n'est pas décisive

Les résultats détaillés selon la catégorie socioprofessionnelle montrent que la question de la vaccination obligatoire est à peine tranchée du côté des CSP-, (49% de «oui» pour 51% de «non») alors que les deux autres catégories, CSP+ et inactifs, se montrent bien plus affirmatives (respectivement 60% et 62% d'interrogés en faveur de cette mesure).

Au niveau global, la couleur politique ne fait pas de différence décisive puisque le «oui» l'emporte aussi bien à gauche qu'à droite, et surtout au centre où l'adhésion est la plus marquée, à 79%. Mais, si l'on s'attache aux résultats de chaque parti, on observe que certains à gauche, notamment la branche «radicale» et la France insoumise, ont majoritairement voté pour le «non» (respectivement 57% et 62%).

A droite tout le monde plaide plus ou moins clairement pour l'instauration de la vaccination obligatoire, sauf ceux qui se réclament de l'extrême droite. Dans cette catégorie, l'équilibre est étonnamment parfait entre les deux camps : 50% de «non» et autant de «oui».

Ce jeudi 8 juillet, Jean Castex, le Premier ministre, doit justement recevoir les associations d'élus pour débattre de la question en ce qui concerne les soignants. Si un consensus se dégage, un projet de loi instaurant la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé pourrait être présenté au Parlement dès la fin du mois.