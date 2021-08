Covid-19 : La situation sanitaire s'aggrave en Occitanie

En ce début août, la reprise épidémique frappe inégalement le territoire. Dans la région Occitanie, les indicateurs sont très préoccupants. Toutes les tranches d'âge sont concernées avec un impact très important sur le système de santé.

L'Agence régionale de santé d'Occitanie appelle les habitants à se faire vacciner rapidement, car les derniers chiffres ne sont pas bons. Le taux d'incidence y atteint les 420 cas positifs pour 100 000 habitants. Soit plus de huit fois le seuil d'alerte.

L'Hérault, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne et l'Aude sont les départements les plus touchés. Le taux d'incidence y dépasse les 500 cas pour 100 000 habitants. Les Pyrénées et le Lot sont les deux départements les moins touchés. Ce sont les tranches d'âge les plus jeunes qui sont le plus fortement contaminées. Le taux d'incidence des 20-30 ans est 24 fois supérieur au seuil d'alerte.

Samedi, dans les hôpitaux, plus de 130 personnes étaient hospitalisées en service de réanimation, deux fois plus que la semaine précédente. Dans ce contexte, l'ARS appelle la population à la plus grande vigilance en Occitanie, où près de 77% des adultes ont reçu une première dose de vaccin.