Coronavirus : les jeunes touchés massivement par la 4e vague à la rentrée ?

Les 15 millions d'enfants et d'adolescents que compte le pays seront-ils en première ligne de cette 4e vague épidémique à la rentrée ? C'est en tout cas ce que laisse penser une étude de l'institut Pasteur, qui envisage un scénario noir en septembre : 50.000 contaminations par jour chez les plus jeunes. Une situation d'autant plus inquiétante que la couverture vaccinale des moins de 18 ans est la plus faible.

Il s’agit des prévisions les plus alarmistes de l’Institut Pasteur. En septembre, la France pourrait compter jusqu'à 100.000 contaminations quotidiennes au Covid-19, dont la moitié concernerait des enfants et des adolescents.

«C’est envisageable car le variant Delta touche essentiellement des gens non-vaccinés. Et parmi les populations non-vaccinés, on va avoir des enfants et des adolescents.» Pour d’autres spécialiste, même si les enfants pourraient être plus touchés par cette quatrième vague, cette modélisation de l’Institut Pasteur avec 50.000 jeunes contaminés chaque jour ne constitue pas le scénario le plus probable.

«Elle ne tient pas compte du ralentissement des contaminations que nous observons depuis maintenant une petite semaine, de la possible baisse observée des contaminations au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Portugal, et bien-sûr surtout de l’état de la vaccination de la population, malgré tout, la proportion des enfants parmi les contaminations pourrait être importante».

Et plus le nombre de contaminations est important, plus le nombre de formes graves peut grimper. Depuis plusieurs jours au Royaume-Uni, les hospitalisations d'enfants ont bondi de 24% sous l'impulsion du variant Delta.