Cancers de la peau : comment mieux les prévenir ?

En cette période estivale, l’un des réflexes à ne pas oublier, notamment quand on est vacances, est de bien se protéger pour se prémunir des cancers de la peau.

Ce simple geste permet, sur le court terme, d’éviter d’attraper des coups de soleil mais est aussi très bénéfique sur le long terme. En effet, la protection solaire permet de réduire significativement le risque de développer des cancers de la peau.

A noter que le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a d’ailleurs plus que triplé entre 1980 et 2012. Ceci peut s'expliquer par l'évolution des habitudes d'exposition aux rayonnements UV solaires et artificiels au cours des 40 dernières années. Ces expositions constituent le facteur de risque le plus important de développer ce type de cancer.

80.000 nouveaux cas de cancers cutanés sont diagnostiqués chaque année en France. Il est important de surveiller régulièrement sa peau ; être vigilant à tout changement d’aspect de ses grains de beauté et consulter au moindre doute ; et parler du dépistage des cancers de la peau avec son médecin.