Cancer de la peau : Hugh Jackman alerte sur les dangers du soleil après une nouvelle biopsie

Déjà victime d’un cancer de la peau par le passé, Hugh Jackman annonce avoir dû subir une nouvelle biopsie et en profite pour faire passer un message de prévention.

« Je voulais vous prévenir que je sortais de chez mon incroyable dermatologue. Il a trouvé quelque chose d’un peu irrégulier donc il a fait une biopsie pour un contrôle », a écrit la star de Wolverine ce lundi sur Twitter.

« Donc si vous voyez une photo de moi comme ça (avec un pansement sur le nez, ndlr), ne paniquez pas. Merci de vous inquiéter, je vous tiendrai au courant. Je pense que ça ira sans doute », a ajouté l’acteur qui en 2017 avait dû se faire retirer un carcinome basocellulaire, un cancer de la peau fréquent, favorisé par des expositions au soleil répétées et sans protection.

« Deborra (son épouse, ndlr) m'avait conseillé de faire examiner ma tache sur le nez. Et elle avait raison. C'était un cancer de la peau. J'avais un carcinome basocellulaire », avait expliqué l’acteur australien.

Depuis Hugh Jackman ne manque jamais une occasion d’alerter : « Faites des check-up régulièrement et mettez de la crème solaire. S’il vous plaît, ne pensez pas que ça ne peut pas vous arriver », martèle-t-il.

A couple of notes: please get skin checks often, please don’t think it can’t happen to you and, above all, please wear sunscreen. pic.twitter.com/MqqdxlM4C3

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) August 2, 2021