Pass sanitaire : des débuts mitigés dans les transports

Le pass est devenu obligatoire dans certains transports, ce lundi 9 août. Ce qui a provoqué des réactions diverses chez les usagers comme les professionnels.

L'instauration du pass sanitaire dans les cars, trains longue distance, intercités et trains de nuit ne fait pas l'unanimité.

Pour son premier jour, les avis sont mitigés. Selon un conducteur interrogé à la gare routière de Bercy à Paris, c'est une perte de temps. Une cliente confirme et se plaint d'un retard.

Certains voyageurs sont moins critiques et s'étaient préparés. En cas d’absence de pass sanitaire, le billet peut être échangé ou remboursé sans frais.

Ce pass sanitaire, dont l'élargissement est entré en vigueur dès ce lundi pour les personnes âgées de 18 ans et plus, est exigible dans un très grand nombre de lieux publics, et ce, «jusqu'au 15 novembre 2021 inclus» selon la loi.