Coronavirus : il témoigne de son passage en réanimation et des séquelles laissées par le virus

Hospitalisé en avril dernier en raison d’une infection au Covid-19, cet homme de 45 ans vivant à Lyon (Rhône) a été contraint d’être plongé dans un coma artificiel pendant neuf jours. Il a encore aujourd’hui de nombreuses séquelles importantes et handicapantes pour sa vie quotidienne.

Diabète, insuffisance rénale, délires hallucinatoires... cet homme de 45 ans multiplie les répercussions à la suite de son passage en réanimation dû à une contamination au Covid-19.

Pour l'heure, sa priorité est de réapprendre à marcher, ce qui l'occupe à plein temps. «Ma vie tourne autour de ce que je dois faire pour ma rééducation» témoigne-t-il.

Il veut néanmoins transmettre son histoire, bientôt publiée en roman. Comme lui, plus des deux tiers des patients sortent de réanimation avec des séquelles physiques.

Même un an plus tard, 50% d’entre eux continuent d’en souffrir. Cet ancien conseiller en marketing voudrait que son expérience incite les plus réticents à se faire vacciner.