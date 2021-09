Procès des attentats du 13-Novembre : «Lève-toi ou je tire», la bande-son terrifiante du Bataclan

Fin de semaine éprouvante pour les parties civiles au procès des attentats du 13-Novembre avec la diffusion par la cour d’assises spéciale ce vendredi d’un court enregistrement où l’on entend l’horreur de la tuerie du Bataclan.

Il s’agit d’un extrait de 22 secondes d’une piste audio longue de plus de 2h30 enregistrée au dictaphone par un spectateur ; en vue d’un enregistrement pirate du concert des Eagles of Death Metal.

Noémie Schulz, journaliste du service Police-Justice, rapporte qu’on entend d’abord jouer le groupe de rock californien durant les quatre à six premières secondes. Ensuite, surviennent des coups de feu, d’abord en rafale, puis par à-coups, «des bruits qui ressemblent à des pétards». Enfin la musique s’éteint brusquement, quelques larsens sont audibles. Des cris sont perceptibles de manière lointaine.

Non-diffusée, la suite de l’enregistrement a été racontée par l’un des enquêteurs : les voix distinctes de trois terroristes qui revendiquent leurs actes et s’adressent aux victimes. «Lève-toi ou je tire», «Couche-toi», «Remerciez François Hollande» entend-on notamment. En trente-deux minutes, plus de 250 coups de feu ont été tirés. Selon l’enquêteur, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd.

Le procès des attentats jihadistes du 13-Novembre, les plus meurtriers commis sur le territoire français, s'est ouvert mercredi 8 septembre pour neuf mois devant la cour d'assises spéciale de Paris.

Vingt accusés y sont poursuivis, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés autour du Stade de France, sur des terrasses de bistrots parisiens et dans la salle de concert du Bataclan.