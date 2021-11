Covid-19 : hausse des patients à l'hôpital d'Agen

Dans certains départements depuis une dizaine de jours, l’épidémie connaît un rebond un peu plus fort. C’est le cas dans le Lot-et-Garonne où l'observe que les personnes malades ne sont plus les mêmes que lors des précédentes vagues de covid-19. Moins de comorbidités et plus de non-vaccinés.

Les chambres du service Covid-19 de l'hôpital d'Agen se sont remplies en l'espace de deux semaines.

Selon les données publiées par la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), les admissions à l'hôpital des personnes vaccinées dépassent désormais les entrées du côté des non-vaccinées. Un chiffre à nuancer comme l'explique Le Parisien car plus la proportion de personnes vaccinées dans une population augmente, plus elle a de chance d'occuper une part croissante dans une catégorie donnée.

Ainsi, avec une couverture vaccinale de plus de 75 % en France, la part des hospitalisations des personnes vaccinées a inévitablement aussi augmenté, explique le quotidien.