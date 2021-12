Bouches-du-Rhône : Le port du masque de nouveau obligatoire en extérieur

Face à une situation préoccupante, la préfecture des Bouches-du-Rhône vient de prendre de nouvelles mesures applicables dans le département jusqu’au 3 janvier. Un arrêté préfectoral maintient le port du masque obligatoire, sur l'ensemble des communes du département et pour tout événement public générant un rassemblement important de population.

Le masque est de retour dans le centre-ville d’Aix-en-Provence. Il est présent sur quasiment tous les visages. « Il n’y en a peut-être pas assez. Je pense que tout le monde devrait porter le masque » ; « Il n’y a pas de cas avérés de clusters en extérieur donc je ne le comprends pas très bien, mais je le porte car il faut respecter la loi ».

Certains avouent obtempérer par crainte de la verbalisation.

Le port du masque est en effet obligatoire partout en extérieur dans tout le département lorsqu’il y a des rassemblements importants de population, mais la plupart des Aixois ne cachent pas leur inquiétude face à la nouvelle vague et à l’arrivée du nouveau variant.

«Même à l’extérieur, je me sens plus en sécurité quand je l’ai» ; «Moi je le mets tout le temps maintenant surtout l’hiver pour protéger ma famille et les autres».

Les Bouches-du-Rhône font actuellement partie des dix départements les plus touchés de France avec un taux d’incidence qui dépasse les 400 cas pour 100.000 habitants.