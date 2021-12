Allemagne : les non-vaccinés confinés

L’Allemagne durcit le ton. Les autorités nationales et régionales ont décidé ce jeudi d'interdire l'entrée des magasins non-essentiels, restaurants et loisirs aux non vaccinés. L'obligation générale de vaccination, soutenue par deux-tiers des Allemands, pourrait même être introduite dès février.

Accès interdit aux restaurants, aux lieux de cultures à tous les commerces non-essentiels, voici ce qui attend les non-vaccinés en Allemagne, avant une probable obligation vaccinale à l'horizon 2022.

Et celles et ceux qui n’auront pas leur schéma vaccinal complet, devront même limiter leurs contacts à deux autres personnes maximum d'un autre foyer. Une décision inédite en Europe et pas si évidente à mettre en oeuvre.

« Il est difficile d’appliquer une politique de restrictions limitées aux personnes non-vaccinés. Ceci nécessite des contrôles renforcés, ce qui n’est pas évident. Et elles pourraient renforcer les tensions sociales ».

Un gouvernement allemand qui a décidé de réagir alors que le taux d’incidence est proche de 440 cas pour 100.000 habitants et que de nombreux hôpitaux frôlent la saturation.

Une décision prise pour également réhausser la campagne vaccinale. Actuellement, un peu plus de 68 % de la population allemande est vaccinée.

Le parlement étudie notamment un projet de loi pour faire entrer en vigueur dès février, l’obligation vaccinale pour tous.