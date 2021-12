Une nouvelle marche blanche en hommage à Delphine Jubillar

Ce dimanche, une marche blanche a été organisée à Cagnac-les-Mines (Tarn) en hommage à Delphine Jubillar.

Alors que le corps de Delphine Jubillar n'a toujours pas été retrouvé, ses proches se sont réunis ce dimanche pour veiller sa mémoire. Au son de chansons diffusées sur haut-parleur, les participants à la marche blanche ont brandi des feuilles représentant un ruban blanc sur fond noir, «contre la violence faite aux femmes».

«Nous sommes ses amies, cousines, sa famille et des inconnus. Nous sommes Delphine, parce que ce qui t'es arrivé aurait pu nous arriver et ne doit plus arriver. Nous sommes toutes avec toi, toutes ces femmes en couple, mariées, qui souhaitent divorcer, toutes celles qui ont peur, qui n'osent pas», a déclaré au micro une de ses amies. «Nous voulons la vérité. Il faut que celui qui a fait du mal parle. Je refuse l'idée qu'on puisse ne pas la retrouver. Delph mérite la vérité. Rendez-nous Delph, on ne lâche rien», a renchéri une autre.

Un an pile après l'annonce de sa disparition, les enquêteurs semblent toujours dans le flou concernant l'avancée des recherches. Son ex-mari, Cédric Jubillar, toujours incarcéré reste le principal suspect dans ce dossier. Sa troisième demande de remise en liberté a d'ailleurs été refusée il y a quelques semaines.

Cette marche blanche organisée par les amis proches de la victime a permis de réunir plus d'une cinquantaine de personnes.