Covid-19 : Foires et salons échappent à la limitation des jauges

Il n’y aura pas de jauges pour les foires et salons même organisés en intérieur. Une annonce faite par le secrétaire d’Etat au tourisme qui fait une différence entre les rassemblements statiques et les endroits où l’on circule. Pas de jauges mais un protocole strict. Pour les organisateurs, c’est une bonne surprise mais la prudence reste de mise.

Jean-Christophe Camus est co-producteur du Geek Life Festival. Un évènement pour les passionnés de pop culture, qui en théorie, a lieu tous les ans au Parc des Expositions du Mans.

«Les jauges ne sont plus là, mais on parle du pass vaccinal qui arrive le 15 janvier, donc pour nous c’est une semaine avant l’évènement. On a un public qui peut être familial avec des enfants, donc seront-ils à jour ? Il y a des contraintes au niveau des concerts que nous avons donc il faudra s’asseoir, on a des questions à trancher sur la restauration», explique-t-il.

Le producteur qui a déjà annulé deux fois son festival reste très prudent. Il accueille entre 6.000 et 8.000 personnes à chaque édition.

«Dans quelques semaines on verra. On apprend à être prudent malheureusement. On est contents, ça nous permet de travailler plus sereinement, mais j’attends de voir quand même si dans 15 jours, il n’y a pas une surprise ou un autre changement», souligne-t-il.

Le salon de l’agriculture prévu à Paris en février pourra avoir lieu, les parcs d’attraction comme Le Puy Du Fou vont réouvrir. Port du masque et sens de circulation seront les deux règles principales à respecter.