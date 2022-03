Carburant : les entreprises impactées par la hausse des prix

Comme pour beaucoup de professionnels, la hausse du carburant est un coup de massue. Surtout pour les entreprises de transport.

Une entreprise bordelaise d'ambulance, qui dispose de 15 véhicules, a déjà fait ses comptes. Résultat, la facture flambe. «Sur le groupe, on dépensait, l’année dernière, entre 10.000 et 11.000 euros par mois de carburant. Aujourd’hui, on va être entre 16.000 et 17.000 euros», a témoigné Jérémy Durand, le gérant de cette entreprise de Gironde, au micro de CNEWS.

Conséquence, le responsable devra peut-être choisir entre certaines courses. «Nous nous trouvons sur Bordeaux et les transports qui sont un peu loin en campagne, on ne pourra pas tous les faire malheureusement. Il faut réduire les trajets à vide», ajoute le gérant. Car impossible pour lui de répercuter cette hausse des tarifs sur ses prix, ces derniers étant fixés par la Sécurité sociale. Il est important de rappeler que le prix moyen d’un litre de gazole a augmenté de 20% en l’espace d’un mois et de 46% en un an. Une augmentation de 64 centimes par litre sur les douze derniers mois selon le site carbu.com.

Les taxis en difficulté

D’autres professions comme les taxis ont des tarifs régulés et ils subissent, eux aussi, la pression. «Nous avons un problème avec les courses que nous faisons avec la sécurité sociale. On fait déjà une remise de 20%. On perd de l’argent et pour le reste, les courses qu’on prend au poteau, ça devient problématique. On peut éventuellement se rattraper sur les réservations, mais la profession est réglementée. Si ça continue comme ça, la profession ne va pas s’en sortir», a rapporté Philippe Perreira chauffeur de taxi à Bordeaux.

Face à cette augmentation record des prix, le gouvernement a annoncé une remise de quinze centimes par litres de carburants. La mesure sera appliquée dès le 1er avril et pour quatre mois. «Cela signifie que pour chaque plein de 60 litres, vous économiserez 9 euros. Les distributeurs l’appliqueront et l’État les remboursera», a déclaré Jean Castex au Parisien lors d’une interview exclusive.