Météo : jusqu'à -7°C attendus vendredi matin

Après la douceur, le froid va faire son grand retour en France. En raison de l'arrivée d'une masse d'air polaire, ce vendredi 1er avril, le thermomètre pourrait descendre vertigineusement dans la matinée dans certaines portions du territoire.

C'est donc une chute drastique des températures qui va frapper la France durant les prochains jours. «Les conditions météo vont se dégrader avec le retour d'un temps beaucoup plus hivernal pour la fin de semaine», prévenait, ce mardi 29 mars, Alexandra Blanc, présentatrice météo sur CNEWS.

Concrètement, entre le début de semaine et le vendredi 1er avril, les températures pourraient connaître une dégringolade, notamment dans le Massif central, où le thermomètre pourrait afficher jusqu'à -7°C.

À Aurillac (Cantal), l'écart de température entre le début et la fin de semaine pourrait atteindre les 13°C. Le nord-est de la France ne sera pas non plus épargné par cette vague de froid dans la matinée de vendredi, avec une température moyenne de -2°C en matinée. En résumé, les températures attendues pour le premier jour du mois d'avril sont dignes d'un mois de janvier.

Le retour de la neige ?

Cette arrivée du froid se fera de façon progressive au cours des prochaines heures, les conditions météorologiques passant d'un temps ensoleillé à un ciel gris, avec de la pluie, voire des orages, dans la moitié sud de la France. Certaines régions de l'Hexagone, dont le Grand-Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes, pourraient également voir le retour de la neige vendredi matin, alors que le printemps vient à peine de commencer.

Cependant, le manteau neigeux ne devrait pas tenir, avec le retour des températures dans le positif dès vendredi après-midi sur l'ensemble du territoire, selon les dernières prévisions météorologiques.