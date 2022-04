Présidentielle 2022 : Les thèmes électoraux qui déterminent le vote des Français

À moins de 10 jours du second tour de l'élection présidentielle, les Français sont parfois indécis et choisissent leur candidat en fonction des thématiques auxquelles ils accordent le plus d'intérêt.

Pour certains les électeurs, la gestion de différentes crises, notamment celle du Covid-19 ou bien la guerre en Ukraine, fait plutôt pencher la balance du côté d’Emmanuel Macron. Une tendance qui s’est plutôt confirmée dans les sondages, le président sortant ayant dépassé les 30% d’intentions de vote au premier tour au début de l'invasion russe. «Je ne vois pas qui pourrait mieux gérer qu’Emmanuel Macron par rapport à ce qu’il a subi pendant son mandat», a confié un jeune électeur au micro de CNEWS.

Désormais qualifié pour le second tour, le président-candidat va devoir convaincre les Français sur d’autres thèmes qui leur sont chers, et en premier lieu, sur le pouvoir d’achat, alors que Marine Le Pen tente de capter les électeurs sur ce sujet.

Sur la réforme des retraites, tandis qu’Emmanuel Macron souhaite reculer l’âge légal de départ à 64 ou 65 ans, une mesure clivante et critiquée, la candidate du Rassemblement national préfère l’abaisser à 60 ans pour les Français qui ont commencé à travailler jeune.

Les électeurs partisans d’une limitation importante de l’immigration pencheront de leur côté peut-être plutôt en faveur de Marine Le Pen, comme l’une des électrices interrogées par CNEWS, qui estime qu’Emmanuel Macron fait preuve de «laxisme» sur la question.

La question climatique et écologique est quant à elle absente des débats politiques au goût de certains Français. Selon un sondage Ipsos-Steria publié début mars, la situation environnementale figurait pourtant en troisième position des préoccupations des Français, derrière le pouvoir d’achat et la guerre en Ukraine. Le dernier rapport du Giec, publié en mars, n’aura pas suffi à faire émerger le sujet dans la campagne présidentielle.