Présidentielle 2022 : ce qu'ont pensé les Français du débat de l'entre-deux-tours

Dans un bar du 20e arrondissement de Paris, les clients n'ont pas perdu une miette du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle.

Un des clients du bar a applaudi le caractère méthodique d’Emmanuel Macron qui a réussi, selon lui, à contrer chacune des idées avancées par la candidate du Rassemblement national. D’autres, se plaignent de la médiocrité des deux interlocuteurs lors de ce débat de l’entre-deux-tours. «Si Marine Le Pen ne se met pas en danger, je crains qu’elle n’arrive pas à convaincre une majorité de Français. Après tout, je crois que cela ne sera pas plus mal», a rapporté un client du bar.

L'abstention reste la grande inconnue de ce scrutin. En 2017, elle a atteint plus de 25% au second tour de la présidentielle. «Je vais faire bouclier, comme beaucoup d’électeurs à gauche, on refait la même chose qu’en 2017», a témoigné avec un certain dépit une cliente de ce bar du 20e arrondissement de Paris.

Les téléspectateurs ont regardé le débat jusqu’au bout et pour la grande majorité, il n’impactera pas le résultat final de cette élection présidentielle. Certains clients n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen le 10 avril dernier. Ce face à face les a confortés dans leur choix pour le second tour.