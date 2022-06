Seine-et-Marne : les opérations se multiplient contre le trafic de drogue

159 gardes à vue en lien avec les stupéfiants ont été lancées depuis le début de l’année à Melun (Seine-et-Marne). Les habitants de la ville se sentent de plus en plus en insécurité.

Depuis le début de l’année en Seine-et-Marne, les opérations de police et de gendarmerie se multiplient pour lutter contre les réseaux de trafic de drogue. À Melun, ville moyenne proche de Paris, les habitants dénoncent une augmentation de l’insécurité. «J’ai peur ici, je ne me sens pas du tout en sécurité», a témoigné une habitante de Melun au micro de CNEWS. «Il y a pas mal de délinquance, il faudrait faire un peu le ménage dans la ville», a ajouté un autre.

Au volant de son véhicule, Christophe Gonzalez, secrétaire régional du syndicat alliance police nationale en Seine-et-Marne, a emmené une équipe de journalistes de CNEWS sur les points de deal de l’agglomération de Melun. Malgré les précautions pour filmer discrètement, le fonctionnaire de police a été repéré : «On vient de se faire repérer, on a entendu des petits quolibets et noms d’oiseaux habituels».

Les trafiquants sont omniprésents et ils sont traqués sans relâche par les membres des forces de l’ordre. «On voit toujours les mêmes personnes. Tous les jours, on voit les mêmes chouffes, on voit les mêmes ventes au quotidien», a déclaré Christophe Gonzalez.

Pourtant, les opérations coup de poing se multiplient selon Paul Guilbaud, commissaire de police. «Depuis le mois de janvier 2022, près de 159 gardes à vue ont été lancées en lien avec les trafics de stupéfiant. Elles ont conduit à 42 déferrements devant la justice», a rapporté le chef de la sûreté de Melun Val de Seine. En plus de ces interpellations, plus de 372.000 euros en espèce ont été saisis depuis le mois de janvier.