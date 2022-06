Saint-Ouen : fin du procès des trafiquants de la cité Michelet

Le verdict est attendu aujourd'hui dans l'affaire du réseau de trafiquants de la Cité Michelet à Saint-Ouen.

Quatre trafiquants présumés, suspectés d’être à la tête du réseau, comparaissent aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Accusés de détention et transport de stupéfiants, d’association de malfaiteurs et blanchiment d’argent, ils risquent gros.

Ils se présentent comme chef d'entreprise, informaticien, assistante sociale, chauffeur-livreur, agent de sécurité ou collecteur de dons dans une ONG. Mais pour les enquêteurs, chacun avait un poste bien défini dans cette PME de la drogue. Les guetteurs mineurs à l'affût des descentes de police, le responsable du conditionnement de la drogue, les «influenceurs» qui assurent la promotion de point de vente sur les réseau sociaux ou encore le comptable qui répartit la recette sans oublier «la part de ceux en prison».

Un commerce d’une redoutable efficacité

Au 86 et 92 avenue Michelet à Saint-Ouen, la «boutique» proposait cocaïne et cannabis sept jours sur sept pendant une quinzaine d’années. Le point de deal, considéré comme l’un des plus importants de France, générait alors près d’1,5 millions d’euros par mois, soit une recette journalière comprise entre 15.000 et 28.000 euros.

Le parquet a requis quinze ans de prison ferme et 5 millions d’euros d’amende pour Moussa S., le «propriétaire» de l'entreprise. Pour les autres, de neuf à onze ans de prison ferme sont également requis. L’un d’entre eux, arménien risque par ailleurs une interdiction définitive d’entrée sur le territoire français.

Démantelé à la suite d’une vaste opération policière en janvier 2021, cette affaire est «la version la plus aboutie du trafic de cité» selon le ministère public. Le lieu s’ajoute aux 205 points de deal recensés en Seine-Saint-Denis.