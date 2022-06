Bruno Le Maire : «J’appelle les Républicains à faire preuve de sens des responsabilités»

Invité ce mercredi 29 juin de la Matinale de CNEWS, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire a incité les députés LR à s’accorder avec ceux de la majorité sur des propositions de loi en lien avec le pouvoir d’achat.

LREM toujours en quête d’alliés à l’Assemblée nationale. Ne bénéficiant pas de la majorité dans l’Hémicycle lui permettant de faire passer directement ses propositions de loi, le parti du Président de la République va devoir trouver des alliés.

Ce mercredi, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire a identifié, sur CNEWS, Les Républicains comme de potentiels soutiens sur la question des carburants. Ce dernier a néanmoins critiqué leur programme à ce sujet, présenté lors des dernières législatives et jugé irréalisable par Bruno Le Maire avec une promesse de «ramener le prix à la pompe à 1,5 € le litre par la baisse des taxes sur les carburants».

«J’appelle Les Républicains à faire preuve de sens des responsabilités. Je leur tends la main sur la question des carburants pour être très concret. Ce n’est pas uniquement une proposition générale. Je leur dis “oui les carburants sont une énorme difficulté“. Votre proposition de ramener le litre de carburant à 1,5 euro, c’est 50 milliards d’euros, on sait très bien qu’on ne peut pas le faire. Donc est-ce que vous voulez faire de la surenchère ou est-ce que vous voulez travailler en bonne intelligence avec le gouvernement ?», a déclaré l’ancien ministre de l’Agriculture sur CNEWS.

Au-delà des mesures liées aux carburants, le ministre français a aussi pour ambition de se rapprocher des députés LR sur d’autres thématiques. «J’entends leur choix qui est de ne pas avoir de coalition. Je n’ai pas à critiquer le choix fait par Les Républicains. En revanche, je leur tends la main en leur disant “essayons de trouver des compromis“ sur un certain nombre de mesures et notamment sur la loi de finance rectificative et sur la loi sur le pouvoir d’achat».

Le 13 juin dernier, le prix du gazole a dépassé les deux euros le litre, une somme qui n’avait plus été atteinte depuis fin mars. Pour l’essence, la barre fatidique des deux euros le litre a été franchi il y a plus d’un mois.