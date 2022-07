Incendies : un A400M transformé en Canadair par Airbus pour lutter contre les flammes

Gironde, Bretagne et désormais l'Hérault : ces derniers jours, les incendies dévastateurs se multiplient à travers la France, poussés par la sécheresse inédite du mois de juillet. Pour lutter contre les flammes, Airbus a transformé un avion militaire A400M en Canadair. Avec 20 tonnes d'eau larguées en moins de 10 secondes, il pourrait changer la face de la lutte contre le feu.

La France brûle. Poussés par une sécheresse inédite au mois de juillet, plusieurs incendies se sont déclarés en Gironde, en Bretagne et dans l'Hérault, mettant à rude épreuve les pompiers mobilisés sur place. Pour lutter contre les flammes, Airbus a transformé un avion militaire A400M en Canadair.

«Cela fonctionne très bien», affirme Jean-Brice Dumont, le directeur des avions militaires chez Airbus. «On installe dans un avion de transport militaire, qui à l'origine n'est pas conçu pour ça, un kit de lutte anti-incendies qui est constitué d'un réservoir de 20 tonnes avec deux gros tuyaux qui permettent d'évacuer l'eau très rapidement en une dizaine de secondes», explique-t-il.

Un avion qui vient renforcer l'action des multiples Canadairs mobilisés pour stabiliser les incendies en cours, et qui présente de nombreux avantages.

Des capacités techniques avantageuses

«La capacité d'eau est 3,5 fois supérieure, une éventuelle capacité à voler de nuit pour assurer une continuité de l'opération 24 heures sur 24 et enfin la force tactique de l'avion A400M qui peut voler bas, qui est très agile et très puissant et qui peut par ailleurs aller se poser sur des pistes très courtes», détaille Jean-Brice Dumont.

Les autres avions (A400M) pourraient être opérationnels d'ici à un an, sous réserve d'analyses techniques approfondies. Pour l'instant, la France possède 19 avions A400M et en a commandé une cinquantaine.