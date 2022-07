Autoroutes : 1 Français sur 4 jette ses déchets par la fenêtre de sa voiture

Alors qu'a lieu ce week-end le traditionnel week-end de chassé-croisé sur la route entre juillettistes et aoûtiens, une étude de la Fondation Vinci Autoroutes s'est penchée sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances.

Une enquête riche d'enseignements. En plein week-end de chassé-croisé sur la route entre juillettistes et aoûtiens, une étude de la Fondation Vinci Autoroutes s'est intéressée au comportement des conducteurs français vis-à-vis de leurs déchets en conduisant.

Par exemple, cette enquête a voulu savoir si les conducteurs continuent de trier leurs déchets lorsqu'ils se déplacent ou non ? s'il leur arrive de jeter paquets de bonbons, mouchoirs, chewing-gum ou autres déchets sur la route, et pour quelle raison ? Et, surtout, est-ce qu'ils ont conscience des conséquences de leurs actes sur l'environnement ?

25 tonnes de déchets ramassés chaque jour

Etablie en partenariat avec l'institut de sondages Ipsos, cette enquête estivale, la huitième du genre, relève des comportements fort peu civiques très répandus. Principal enseignement : plus d’1 conducteur sur 4 (27 %) jette encore ses déchets par la fenêtre de sa voiture lorsqu’il roule sur autoroute. Une habitude encore plus répandue chez les jeunes de moins de 35 ans (36 %).

Plus préoccupant encore, il arrive qu'1 fumeur sur 4 (26 %) jette ses mégots par la fenêtre au mépris du danger lié aux incendies de forêt.

Au global, ce sont en moyenne chaque jour 25 tonnes de déchets sauvages qui sont de fait ramassés le long des autoroutes par des employés autoroutiers.