Vacances : les astuces des Français pour profiter malgré l'inflation

Malgré l’inflation, les Français tiennent à se faire plaisir durant les vacances d’été. Pour pouvoir profiter au mieux, ils sont nombreux à avoir opté pour quelques astuces, leur permettant de s’accorder des distractions de plus en plus coûteuses.

Des vacances qui coûtent chères. À l’heure du chassé/croisé entre les juillettistes et les aoûtiens, les stations balnéaires font le plein grâce à des vacanciers déterminés à ne pas se priver, et ce, malgré une inflation qui n’est pas prête de baisser avant 2023, comme l’a annoncé la veille, Bruno Le Maire.

Pour cela, les Français ont dû mettre en place quelques ingéniosités leur permettant de se faire plaisir, car si aller à la plage, se baigner et bronzer, sont des plaisirs gratuits, aller manger au restaurant, chez le glacier, ou encore sortir le soir, restent en revanche des distractions qui deviennent de plus en plus coûteuses. Et celles-ci font parties des activités favorites des touristes.

Parmi les astuces, certains profitent des activités locales et des spectacles gratuits, tandis que d’autres tentent de marchander les prix de leurs achats et souvenirs.

un sacrifice fait sur l’année

Mais pour de nombreux Français, pouvoir profiter des vacances est également un sacrifice fait sur l’année.

En effet, certains ont expliqué avoir «stocké de l’argent sur leur carte Ticket Restaurant», pour leur permettre de l’utiliser en famille, durant les vacances.

D’autres, n’hésitent pas à confier avoir économisé tout au long de l’année pour pouvoir «se faire plaisir», au moins «une semaine».