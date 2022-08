Enfants blessés à la suite d’un rodéo à Pontoise : les habitants sont sous le choc

Deux enfants ont été violemment percutés par un motocross, vendredi soir à Pontoise (Val-d’Oise) lors d’un rodéo urbain. Les habitants du quartier sont encore sous le choc.

Les riverains sont marqués. Deux jours après le drame, vendredi dernier, les habitants de du quartier des Hauts de Marcouville, à Pontoise, ont confié être sous le choc alors que deux enfants ont été gravement blessés lors d’un rodéo sauvage.

«Ce sont des drames qu’on aimerait ne pas entendre, j’espère que ces enfants s’en sortiront sans trop de dommages latéraux», a confié un Pontoisien au micro de CNEWS.

Un autre s’est déclaré «attristés comme tout le monde (…), ça aurait pu être mes enfants». Les deux enfants, âgés de 10 et 11 ans ont été pris en charge par les secours. Le pronostic vital de la plus jeune, une fillette, est engagé. Elle présente un traumatisme crânien. Quant au garçon, il souffre d’une double fracture, au tibia et au péroné.

Pour aider les habitants, les médecins de l’hôpital de Pontoise ont mis en place une cellule psychologique au cœur du quartier. Une initiative appréciée car de nombreuses personnes s’y rendent depuis son ouverture.

«En tant que maman je me sens solidaire de la détresse de la maman, ça aurait pu être moi car on était aussi dehors à ce moment-là», a déclaré sous couvert d’anonymat une mère.

Les riverains espèrent ne plus vivre ces scènes de rodéos sauvages dans les quartiers et attendent plus de contrôles de police dans leur ville