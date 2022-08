Menaces islamistes : Ces personnalités françaises sous protection policière

En France, plusieurs dizaines de personnes sont placées sous protection policière après avoir été la cible de menaces islamistes. L'agression de Salman Rushdie souligne la complexité de leur situation.

L'écrivain Salman Rushdie, agressé vendredi dernier aux Etats-Unis, était menacé de mort depuis plus de 30 ans par une fatwa de l'Iran. En France, plusieurs dizaines de personnalités sont, comme lui, placées sous protection policière après avoir été la cible de menaces islamistes.

La journaliste Ophélie Meunier est notamment concernée depuis la diffusion du reportage de Zone interdite consacré en partie à l'islamisme. Elle a été placée sous protection policière, tout comme son avocat, Richard Malka. Ce dernier est protégé depuis 7 ans, après avoir été l'avocat de Charlie Hebdo à la suite des attentats de 2015. Le directeur de la publication du journal satirique, Charb, était lui-même visé par des menaces islamistes.

Entre 30 et 50 personnes concernées

La diffusion du reportage de Zone interdite a également eu des conséquences pour certains intervenants et protagonistes. Amine Elbahi est l'un d'entre eux. Menacé d'être égorgé, voire décapité, ce militant associatif, ex-candidat LR aux législatives, a vu sa vie changé après son placement sous protection policière.

«Il faut préparer tous mes déplacements en amont, avec des policiers qui m’accompagnent au quotidien et cette restriction de liberté que je subis, je la subis parce que j’ai dénoncé des faits inacceptables à Roubaix, mais aussi la dénonciation d’un certain communautarisme et de l’islam radical», expliquait-il le 20 février dernier.

En France, entre 30 et 50 personnes seraient concernées par ces protections policières spécifiques. Mises en place après évaluation de la menace par la DGSI, le renseignement intérieur, elles sont assurées par les membres du SDLP (Service de la protection). En 2015, le policier chargé de la protection de Charb avait lui aussi été tué dans l'attentat contre Charlie Hebdo.