Thibault de Montbrial : «Aujourd’hui, il n’y a pas un endroit en France qui échappe à ces problématiques de sécurité»

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 30 septembre, Thibault de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, a affirmé que les problèmes d’insécurité concernent désormais toutes les villes de France, y compris les petites et moyennes.

Le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, Thibault de Montbrial était l'invité de La Matinale ce vendredi. Interrogé sur la montée de la délinquance en France, il a estimé qu'«aujourd’hui, il n’y a pas un endroit en France qui échappe à ces problématiques de sécurité».

Dans son viseur, la ville de Nantes. Longtemps considérée comme l’une des villes les plus agréables de l’Hexagone, elle connaît depuis plusieurs semaines des faits de délinquance graves et qui s’y enchaînent.

Au micro de Romain Desarbres, l'avocat de profession a par ailleurs voulu saluer le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur la LOPMI, qui doit être étudié par le Sénat début octobre, visant à injecter de nouveaux moyens humains, juridiques et budgétaires inédits, à hauteur de 15 milliards d’euros dans l'administration policière.

Parmi elles, la création de 200 brigades de gendarmerie que maître de Montbrial souhaite voir arriver rapidement, estimant que : «meilleur sera le maillage territorial, meilleur sera la réponse».

A noter que cette nuit, la ville de Rennes n'a pas non plus été épargnée par ce fléau et a connu de nombreuses émeutes en plein centre à l’issue d’une manifestation de militants d’ultra-gauche.