Ski : la saison s’est ouverte ce week-end à Tignes, malgré un contexte incertain

La station de Tignes, en Savoie, vient d'ouvrir son domaine skiable pour le plus grand bonheur des visiteurs. Mais avec des températures de plus en plus douces et des factures d'électricité en hausse, la saison pourrait être plus courte qu'espérée.

Cela reste une bonne nouvelle, malgré tout, pour les skieurs et habitants de Tignes (Savoie). Une partie du domaine skiable, véritable poumon économique, a en effet ouvert ce samedi. Mais avec les températures douces et le coût des factures d'électricité en hausse, seule une piste est ouverte pour le moment.

L’ouverture de la station avait déjà été reportée, à cause des fortes rafales de vent. Du reste, si seule la piste rouge du Glacier est désormais ouverte, l'ouverture des autres se fera progressivement durant les prochains jours.

Les températures particulièrement douces ont, elles, provoqué un faible niveau de neige sur les pistes. «Il y a des canons à neige qui marchent en bas, on est content qu’ils soient là pour pouvoir descendre, mais c’est vrai que c’est mitigé», a déclaré à CNEWS Blandine Spurio, skieuse de randonnée, qui réside à Chamonix.

De son côté, Olivier Duch, premier adjoint en charge du développement durable de Tignes, se réjouit de ce début de saison pour la station. «Ce qui compte pour nous c’est de continuer d’offrir une saison longue à nos visiteurs, mais aussi mais aussi à l’ensemble des habitants de Tignes qui ont besoin de travailler», a-t-il expliqué.

Plusieurs stations de ski reportent leur ouverture

Mais si Tignes a pu ouvrir, ce n'est pas le cas de plusieurs stations de ski des Alpes et des Pyrénées qui, elles, vont reporter leur ouverture prévue fin novembre, faute de neige suffisante.

Une situation qui concerne aussi d'autres stations savoyardes. C'est notamment le cas de Val Thorens qui prévoyait de lancer sa saison hivernale samedi comme Tignes mais qui a reporté l'ouverture d'une semaine, à cause des températures trop douces de l'automne. «Actuellement l'enneigement en altitude est satisfaisant mais ne permet pas un retour ski aux pieds en station», a expliqué la station dans un communiqué la semaine dernière.

La station de Val d'Isère, voisine de Tignes, est aussi concernée. Son ouverture devrait ainsi se faire seulement le 26 novembre de manière progressive jusqu'au 3 décembre, pour les mêmes raisons.

Les domaines subissent aussi de plein fouet la flambée des coûts de l’énergie, provoquant ainsi une hausse du prix des forfaits.