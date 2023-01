Réforme des retraites : des séniors inquiets face à la perspective de travailler plus longtemps

Alors que la réforme des retraites prévoit de faire travailler les Français plus longtemps, les séniors en activité sont peut-être les plus inquiets. La France peine en effet à favoriser l'emploi des plus de 55 ans, au point d'être une des mauvais élèves en Europe en la matière.

Des séniors à valoriser. Alors que le projet de report de l’âge légal de départ est mis sur les rails par le gouvernement, malgré une forte hostilité comme en témoigne la mobilisation de ce jeudi 19 janvier, les séniors s'inquiètent.

Et pour cause, la difficulté à trouver ou garder un emploi après la cinquantaine est un problème persistant dans l'Hexagone. En témoignent les chiffres, implacables, puisque d'après le ministère du Travail, en 2018, le taux d'emploi était de 75 % à l’âge de 55 ans et de 50 % à 60 ans. Travailler jusqu'à 64 ans, comme le prévoit la réforme, apparaît donc pour beaucoup comme une grande difficulté.

Patrick Denis, ancien cadre que CNEWS a pu rencontrer, s'inquiète du sort qui leur est réservé. Après avoir fait carrière dans la logistique pendant plus de trente ans, ce quinquagénaire s’est retrouvé au chômage en 2019. Et il a alors très vite compris que face aux recruteurs, son âge pouvait être un véritable handicap.

«Finalement je me suis rendu compte que quand on a un certain âge, ça passe plus du tout au niveau du recrutement. On est sénior en France à partir de 45 ans, donc faut le savoir dans le monde du travail. Vous vous rendez compte, quand on a 50, 55 et plus, ça devient très difficile», a-t-il déploré.

Des cv par dizaines envoyés en vain

Chômeur, il a envoyé plusieurs dizaines de CV, en vain. «On vous donne pas vraiment la raison, on vous fait comprendre que vous êtes pas pris, ou que vous allez pas plus loin dans le recrutement mais on sait pertinemment derrière que l’âge est un frein», a ajouté l’ancien cadre.

Pour autant, Patrick Denis n'est pas hostile à un départ en retraite à 64 ans mais : «à condition qu’on arrête de dégager plein de séniors à 50 ans dans les entreprises», a-t-il expliqué.

Personnellement, il a abandonné l’idée de trouver un CDI, mais a su rebondir en multipliant les missions courtes de quelques mois, ce qu’il fera surement jusqu’à sa retraite.