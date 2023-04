Nice : des dealers équipés d'armes lourdes dans le quartier des Moulins

Des scènes choquantes pour les riverains et les habitants de Nice (Alpes-Maritimes). Dans le quartier des Moulins, des images amateurs montrent la présence d'armes lourdes portées par des dealers en pleine rue. Excédés, les habitants souhaitent que l'ordre revienne.

Le 24 mars dernier, un riverain du quartier des Moulins à Nice a filmé un dealer lourdement armé en plein après-midi. Une situation fréquente dans ce quartier qui défraye régulièrement la chronique des faits divers. À tel point que certains habitants appellent aujourd'hui les autorités à agir.

«Cette vidéo témoigne de ce qu'il se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations», explique Bruno Bartocetti, secrétaire national délégué de la zone SGP Police-FO. «On peut être choqué en voyant cette vidéo, mais pas nous, car cela fait très longtemps que l'on a ces armes à feu qui circulent dans cette cité», ajoute-t-il.

une réunion publique sur la sécurité dans le quartier des Moulins

Dans ce quartier de Nice, les trafiquants d'armes et les trafiquants de stupéfiants règnent en maître, compliquant de plus en plus le travail de la police. Pour Bruno Bartocetti, «c'est un territoire qui leur appartient». «Bien sûr, la République ne laisse pas de territoire dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de mal à occuper ces endroits pour pouvoir redonner un apaisement et de la tranquillité à tous les riverains».

Plus de 200 habitants excédés par ces agissements ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice, Christian Estrosi, du préfet Bernard Gonzalez et du procureur de la République, Xavier Bonhomme.

L'édile a d'ores et déjà donné rendez-vous aux riverains à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici-là dans le quartier.