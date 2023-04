Réforme des retraites : 271 interpellations, 240 policiers et gendarmes blessés en marge de la 11e journée de mobilisation

La 11e journée de contestation contre la réforme des retraites a été marquée par de nombreux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire français. Au total, 271 personnes ont été interpellées et 240 policiers et gendarmes ont été blessés.

Ils étaient 570.000 en France à manifester pour la 11e journée de contestation contre la réforme des retraites, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une fois de plus, cette journée de mobilisation a été marquée par de nombreuses dégradations, et par des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre conduisant à des interpellations sur l'ensemble du territoire. Au total, 271 personnes ont été interpellées, dont 58 à Paris.

Des heurts partout en France

Si la manifestation parisienne a débuté dans le calme, des premiers heurts ont éclaté lorsque le cortège est passé devant la brasserie La Rotonde, dans le 14e arrondissement de la capitale, où Emmanuel Macron avait fêté son score au premier tour de l'élection présidentielle en 2017. L'auvent du restaurant a été incendié par des black blocs. Selon les informations de CNEWS, environ 300 manifestants radicaux étaient rassemblés près de la brasserie.

Du côté de Lyon, une scène surréaliste s'est également produite lorsque des individus ont pillé un magasin en marge de la manifestation. Des scènes de chaos similaires ont été observées à Rennes où des manifestants ont attaqué frontalement les forces de l'ordre, mis le feu à des poubelles et pillé un supermarché.

À quelques kilomètres de là, à Nantes, la manifestation a également dégénéré en fin de parcours, où plusieurs individus ont déterré des pavés pour les lancer sur les policiers et les gendarmes qui assuraient la sécurité du cortège. A Nancy, enfin, le porche de la banque de France a été incendié par des manifestants avant d'être maîtrisé par les pompiers.

Finalement, cette 11e journée de contestation s'est terminée avec un lourd bilan de dégradations sur l'ensemble du territoire. Mais également un lourd bilan humain. Selon une source policières, 240 policiers et gendarmes ont été blessés, ainsi que 40 manifestants.

Une nouvelle journée de mobilisation se tiendra le jeudi 13 avril.