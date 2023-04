Vendine : «on ne partira pas d’ici tant que le projet d'autoroute ne capotera pas», assure un opposant

Thomas Brail, un activiste originaire du Tarn connu pour son combat contre l'abattage d'arbres, s'est installé le 21 mars dernier dans un arbre de Vendine pour s'opposer à l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

Il ne compte pas descendre de sitôt. Le militant associatif et fondateur du Groupe National de Surveillance des Arbres (GNSA) Thomas Brail s'est installé dans un platane de Vendine (Haute-Garonne), aujourd'hui menacé par le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

Pour ce militant écologiste, ce projet est une hérésie et ce, alors qu'une nationale existe déjà à cinquante mètres du tracé. «Ce sont 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés pour un trajet de 53 kilomètres où l'on va juste gagner 12 minutes et payer 17 euros l'aller-retour», explique-t-il à notre micro.

Cinq arbres ont déjà été abattus. Mais vissé à son platane, Thomas Brail a réussi à faire arrêter l'abattage des autres. Son objectif : faire stopper définitivement le projet. «On ne ne partira pas d’ici tant que le projet ne capotera pas», affirme-t-il à plus de 12 mètres du sol. Ce militant, originaire du Tarn s'était déjà fait connaître en 2019 par plusieurs actions de ce type pour sauver des arbres, notamment à Mazamet (Tarn) ou dans le Gers.

Mais, à quelques kilomètres de là, la maire de Teulat (Tarn) Sabine Mousson se mobilise également contre ce projet, car son village se retrouverait coupé en deux.

A l'appel de l'association «La Voie est libre», des milliers de personnes sont attendues ce week-end à Saix, dans le Tarn, pour protester contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

