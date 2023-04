Seine-Saint-Denis : les urgences d'Aulnay-sous-Bois ne peuvent plus accueillir tous les patients

Depuis vendredi 21 avril, les urgences d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) n’acceptent que les patients transportés par les secours, tandis que les autres sont redirigés vers des cliniques. Ce délestage s'explique par le manque de médecins.

Un délestage qui devrait durer jusqu'au mardi 2 mai. Depuis plusieurs mois, le Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, fait face à une pénurie importante de médecins. Ce qui oblige l'établissement à refuser certains patients.

Ce week-end, seuls les patients transportés par les secours, SAMU et pompiers, ont été admis aux urgences. Et ce, depuis vendredi soir, et jusqu'à 8h ce lundi matin.

«Seules les urgences pédiatriques et gynécologiques/obstétriques seront prises en charge directement durant ces périodes», a notamment indiqué l’hôpital. Les autres patients sont quant à eux redirigés vers d’autres établissements.

«Un manque cruel de médecins»

Une infirmière-urgentiste interrogée nous explique que cette situation est le résultat «d'un manque cruel de médecins». Précisant qu'«avec la nouvelle loi, les médecins intérimaires ne veulent plus venir travailler par rapport à leur salaire. Donc, si nous n'avons pas de médecins, nous ne pouvons pas soigner les gens».

En effet, depuis l'application de la loi Rist, entrée en vigueur le 3 avril dernier, les médecins intérimaires ont vu leurs tarifs de garde de 24 heures plafonnés à 1.390 euros. Et au Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) Robert Ballanger, sur les quatre postes de médecins, trois étaient des intérimaires. Ainsi, l'unique médecin restant doit de ce fait assurer tous les soins.

Ces délestages devraient donc se poursuivre la nuit, de 18h à 8h, et ce jusqu’au mardi 2 mai, a déjà fait savoir l'établissement.