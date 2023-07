Aurore Bergé : «Il ne faut pas voir dans ces émeutes des revendications politiques»

Invitée du Grand Rendez-vous, ce dimanche 9 juillet sur CNEWS, Aurore Bergé est revenue sur les émeutes qui ont émaillé la France après la mort du jeune Nahel. Selon elle, «il ne faut pas voir dans ces émeutes des revendications politiques».

Pendant une semaine, des émeutes ont émaillé la France après la mort de Nahel, 17 ans, mortellement blessé par balle, le mardi 27 juin, par un agent de police qui menait un contrôle routier à Nanterre. Pour Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, «il ne faut pas voir dans ces émeutes des revendications politiques».

«Il faut aussi surtout que l’on se pose des questions sur l’adhésion à nos valeurs, l’adhésion aux valeurs républicaines. Les symboles de la République française ont été pris à partie, à savoir les écoles, des bâtiments publics et nos forces de l’ordre. C’est aussi à nous de les faire respecter ces symboles», a déclaré la députée des Yvelines. «Ces émeutes, ça pose aussi d'autres questions concernant l'école, l'autorité parentale et l'égalité entre les femmes et les hommes», a-t-elle ajouté.

Cette dernière a un avis tranché sur la question des émeutes. «Je pense que le décès de Nahel a été un prétexte à un déferlement de haine et à un déferlement de violence qui est absolument inexcusable. D’ailleurs, le maire de Nanterre dit, lui aussi, que c’est un prétexte», a-t-elle expliqué.

Au total, 3.200 personnes ont été interpellées durant ces nuits mouvementées dont les dégâts ont dépassé les émeutes de 2005. Mais, Aurore Bergé tient tout de même à retirer quelque chose de positif derrière tout cela.

«Encore une fois, on a réussi à contenir dans un délai beaucoup plus court que lors des précédentes émeutes puisque ça a duré cinq jours et non trois semaines. C’est toujours cinq jours de trop, mais on a quand même réussi à contenir ces émeutes et il y a beaucoup plus d’interpellations et beaucoup plus de condamnations», a conclu la présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale.