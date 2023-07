«On est obligé de se débrouiller, c'est dur» : après s'être vu retirer son allocation handicap, Alain vend des bracelets sur les Champs-Elysées

Alain, un sexagénaire en situation de handicap, ne perçoit pas l'allocation aux adultes handicapés en raison du salaire de sa compagne, une personne valide qui gagne moins que le Smic. Pour tenter de gagner quelques euros supplémentaires, il vend des bracelets sur les Champs-Elysées

Une injustice bientôt réparée. Alors qu'elle était précédemment calculée en fonction du niveau de revenu du foyer fiscal, en prenant donc en compte les revenus des conjoints, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sera distribuée de manière individuelle pour toutes les personnes qui souffrent d'un handicap, à partir du 1er octobre 2023. Cette nouvelle règlementation vient réparer une injustice pour certaines personnes qui ne peuvent pas la toucher en raison du revenu, parfois faible, de leur conjoint.

C'est notamment le cas d'Alain, un sexagénaire parisien en situation de handicap, qui ne perçoit pas l'allocation aux adultes handicapés en raison du salaire de sa compagne, une personne valide qui gagne moins que le Smic. Pourtant, les revenus de sa compagne ne permettent pas au couple de vivre dignement, et Alain s'est retrouvé dans l'obligation de trouver un petit travail pour tenter de gagner quelques euros supplémentaires. Depuis trois ans, il vend donc des bracelets sur les Champs-Elysées, en prenant parfois des risques pour sa santé.

Insécurité sur les Champs-Elysées

«Avec 900 euros on est obligé de se débrouiller, c'est très dur parce que dans la rue je gagne très peu, et puis je ne m'attarde pas sur les Champs-Elysées, je rentre vite chez moi après ma journée parce que j'ai peur de me faire attaquer. S'ils veulent me prendre mon argent, ils me le prennent», a confié Alain.

Pour Alain, comme pour beaucoup de personnes en situation de handicap, ce changement de règlementation, qui interviendra le 1er octobre prochain, va lui permettre de vivre plus dignement et de prendre moins de risques pour sa santé, en arrêtant cette activité de vendeur. Une avancée significative, pour les personnes en situation de handicap, déjà confrontées à de nombreux problèmes d'accessibilité et de sécurité, qui luttent chaque jour pour faire reconnaître leurs droits.