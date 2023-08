Émeutes : plusieurs villes frappées par une pénurie de poubelles à cause des incendies

Après les émeutes et violences urbaines survenues à la suite de la mort de Nahel, de nombreuses villes font face à une pénurie de poubelles. Pour l'heure, l'agglomération du Grand Paris Sud peine à livrer de nouveaux conteneurs, et les communes sont livrées à elles-mêmes.

Une pénurie de poubelles en agglomération parisienne ? C'est la situation relevée par de nombreuses communes, qui font face à un manque de matériel pour collecter les déchets depuis que ces derniers ont été pris pour cibles à l'occasion des émeutes et des violences urbaines survenues après la mort de Nahel, tué lors d'un contrôle de police.

«Cela fait plusieurs semaines qu'on n'a plus de bac à poubelles, on est obligé de jeter nos poubelles dans la rue, sur le trottoir, là où les gens marchent, comme vous pouvez le constater, ça coule, ça fait vachement crade, et on en a marre», déplore une habitante d'une résidence du sud de Paris.

Cette habitante n'est pas la seule à être dans cette situation. Un mois après les émeutes, «il en manque partout, il en manque dans tous les quartiers, cela met du temps à se remettre en place», abonde une autre résidente.

100.000 euros de coût de remplacement

Près de 1.000 bacs à poubelles ont été incendiés dans l'agglomération du Grand Sud Paris. Actuellement, 800 bacs ont été remplacés, mais les industriels sont submergés par les commandes. Une opération de remplacement qui a un coût.

«Aujourd'hui on a dépassé les 100.000 euros, et je parle juste en approvisionnement, et pas des frais de logistique, qu'on ne peut pas estimer à l'heure actuelle dans cette urgence», détaille Germain Dupont, vice-président en charge de la gestion des déchets du Grand Paris Sud.

Les 1.000 bacs à poubelles brûlés dans les villes du Grand Sud Paris, devraient toutefois être entièrement remplacés dans les prochaines semaines.