Inflation : Les Français de plus en plus nombreux à se tourner vers les marques distributeurs

Face à l'inflation, les Français se dirigent de plus en plus vers les marques distributeurs pour réduire le prix de leurs courses, au détriment des grandes marques.

Il n’y a pas de petites économies. Avec l’inflation des produits alimentaires, les Français se tournent de plus en plus vers les marques de distributeurs (MDD) pour faire baisser le prix de leurs courses. Selon les données de l’institut Circana, en un an, la vente de produits de marques distributeurs a augmenté de 4,2%. À l’inverse, celle des grandes marques nationales a chuté de 7,3%.

L’écart dans les ventes entre les produits de marques distributeurs et les grandes marques s’explique par l’importante différence de prix : les MDD sont en moyenne entre 15% et 20% moins chères que les autres marques.

«Il y a un phénomène de rejet, qui arrive certes subitement, mais qui arrive parce que depuis janvier ou février 2022, il y a plus d’un an et demi, mois après mois, le niveau de l’eau monte comme le niveau d’inflation, et il y a une espèce de saturation. Les consommateurs sont en train de basculer leurs achats des grandes marques vers les marques distributeurs», a analysé Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, auprès de CNEWS.

Comme le souligne le Figaro, la vente des produits bios, généralement plus cher, a également beaucoup chuté. Au mois de juillet, ils ont représenté moins de 4% des ventes de produits en grande surface, «un niveau qui n’avait pas été atteint depuis août 2018, quand le label était en pleine montée en puissance», selon l’institut Circana.